Sondage C1 : 67% des amateurs de football jugent que les joueurs du PSG de l’OL “seront moins bien préparés”

Si en général les premiers observateurs de l’actualité du football et ses principaux acteurs, comme le président de l’UEFA Aleksander Ceferin, estiment qu’en France la décision d’arrêter le championnat a été trop hâtive, un sondage* Odoxa pour RTL et Groupama rapporte que 73% des Français approuvent la décision de la LFP, qui a suivi les annonces gouvernementales du 28 avril dernier. 72% des sondés considèrent que le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a tort de vouloir faire des recours suite à la décision de stopper la Ligue 1 version 2019/2020. En outre, pour le panel retenu la reprise de la Bundesliga ce week-end est prématurée ( à 77%).

Dernière question de cette enquête, et elle concerne le PSG et l’Olympique Lyonnais : 67% des amateurs de football sondés* par Odoxa jugent que les joueurs des clubs français “seront moins bien préparés que leurs adversaires” en cas de reprise de la Ligue des champions au mois d’août. Pour rappel, l’OL doit jouer un huitième de finale retour à Turin contre la Juventus (1-0 à l’aller). Quant au PSG il est qualifié pour les quarts de finale de la compétition européenne.

*L’enquête a été réalisée sur internet les mercredi 13 et jeudi 14 mai 2020 auprès d’un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 374 amateurs de football, selon la méthode des quotas.