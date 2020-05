Sport lance que Neymar refait la “guerre” au PSG pour aller au Barça

Encore ?! Et oui, encore. Le journal catalan Sport fait sa une avec Neymar (28 ans) et ce titre tapageur : “Non au PSG, oui au Barça”. Le quotidien sportif affirme que le numéro 10 brésilien sous contrat jusqu’en 2022 lance une nouvelle “guerre” contre le club parisien en refusant de baisser son salaire – malgré le contexte de crise sanitaire et économique – avant de redemander à partir de Paris. Sport affirme également que le FC Barcelone suit les actes du footballeur avant de revenir à la charge auprès du PSG en proposant une liste de joueurs pour faire du troc… Bref, on ne change pas une stratégie qui a échoué l’été dernier. “Griezmann, Umtiti ou Dembélé sont des éléments qui pourraient intéresser le PSG”, écrit Sport.

Il y a quelques jours, le Mundo Deportivo, autre journal sportif de Barcelone, assénait que Neymar “maudissait” chaque jour sa décision d’avoir signé à Paris en 2017… A tel point qu’il était prêt à de grands sacrifices pour revenir à Barcelone dans ce contexte de crise économique lié à la pandémie de Covid-19. Neymar avait ainsi refusé les 100M€ de primes à la signature proposés par le PSG pour prolonger son contrat… en plus de revenus annuels maintenus à 50M€ en salaires et partenariat avec la Qatar National Bank. Et ce n’est pas tout ! Le Brésilien acceptait même de diviser par deux ses revenus pour retourner au Barça, expliquait le Mundo Deportivo. Un jour sans fin…

“Ne pas savoir quand revenir me donne une forme d’anxiété. Ça me manque vraiment de jouer, la compétition, l’environnement du club, mes coéquipiers du PSG“. Voici pour rappel la dernière parole publique de Neymar, fin avril.