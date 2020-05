Stéphan : “On a la volonté de poursuivre avec Camavinga”

À seulement 17 ans, Eduardo Camavinga affole déjà les plus grands clubs européens dont le PSG. Pilier du Stade Rennais malgré son jeune âge, le milieu de terrain pourrait quitter son club formateur pour poursuivre sa carrière dans un club plus huppé. Mais pour son entraîneur – Julien Stéphan – il serait mieux pour lui qu’il reste encore au moins un an au Stade Rennais.

“On a la volonté de poursuivre avec Camavinga, de continuer à le faire progresser. Il a réussi une excellente saison, mais il n’a que 17 ans, rappelle le coach breton dans l’Equipe du jour. Donc, il faudra confirmer la saison prochaine et dans son club formateur, en jouant à nouveau l’Europe dans un contexte qu’il maîtrise bien, entouré de gens qui le connaissent parfaitement, ça me semble être des conditions idéales de progression pour lui.”