Stoichkov : “Avant l’arrêt de la L1 le PSG était le favori de la Ligue des champions”

Si la Ligue des champions reprend bien, le PSG sera-t-il handicapé ou favorisé par l’arrêt de la Ligue 1 alors que ses adversaires se ré-entraînent déjà et que les Allemands ont repris ? Les avis divergent (voir ici) sur la question. Ancien attaquant star du FC Barcelone Hristo Stoichkov a expliqué à TMW qu’il voyait le PSG défavorisé par le choix du gouvernement français entériné par la LFP. Le Ballon d’Or bulgare estime qu’à cause de la décision de la France, Paris n’est plus le favori de la Ligue des champions. En revanche, les clubs allemands sont partis pour avoir du rythme, sans avoir subi un calendrier démentiel comme ceux qui reprendraient en juin. Avantage à priori pour le Bayern Munich et le RB Leipzig donc.

“Voyons d’abord si les championnats se joueront jusqu’à la fin, mais personne ne peut prédire quelle sera la forme des équipes en quart de finale. Tout le monde dit que le PSG est parmi les favoris, mais la France a arrêté le football et l’équipe devra jouer plus tard que les autres après cinq mois sans match. Il en va de même pour Lyon, qui a gagné 1-0 contre la Juventus et devra attendre le retour en août. Le Bayern et Leipzig ont repris plus tôt, ils n’auront pas un calendrier aussi chargé et quand la Ligue des champions reviendra, ils pourraient être en forme.”