Sylvinho : “Quand on voit Neymar, on se rend compte que c’est un phénomène”

Sylvinho – furtif entraîneur de Lyon entre août et octobre 2019 – connaît très bien Neymar qu’il a côtoyé en Seleçao (entre 2016 et 2019). Dans une interview accordée à Radio Marca, l’ancien latéral gauche s’est prêté au jeu de la comparaison entre son compatriote et son coéquipier au PSG, Kylian Mbappé. “Neymar a un talent différent à celui de Mbappé, parce qu’il peut jouer à différentes positions sur le terrain. Quand on voit Neymar, on se rend compte que c’est un phénomène.”