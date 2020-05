Tagliafico : “Le PSG ? C’est peut-être l’une des hypothèses”

Cet été, l’une des priorités du PSG sera de recruter plusieurs latéraux afin de remplacer Thomas Meunier et Layvin Kurzawa – en fin de contrat le 30 juin – qui ne prolongeront pas. Et dans cette optique, les dirigeants parisiens viseraient Nicolas Tagliafico. Et dans une interview accordée à Radio Continental a évoqué son avenir et l’intérêt de plusieurs grands clubs.

“Les rumeurs sortent toujours. Pour le moment, je me maintiens éloigné de tout ça. Peut-être que je suis dans une liste. Mais il n’y a rien de concret. Il faut rester tranquille, assure le latéral gauche de l’Ajax Amsterdam. J’essaie de rester calme. Il y a beaucoup de choses qui sortent dans les médias, sur les réseaux sociaux. S’il y a quelque chose de concret, j’en parlerai avec mon agent . Le PSG ? C’est peut-être l’une des hypothèses, mais je n’en sais rien. Je dois rester calme. Ça a toujours été mon objectif, même avant d’arriver en Europe. Je veux jouer dans les meilleurs championnats, dans les plus grands clubs. L’Ajax est un grand club, mais l’Eredivisie n’est pas l’un des meilleurs championnats.“