Tarrago a-t-il fait preuve de démagogie en affirmant ne pas vouloir en faire sur le PSG ?

Définition du mot “démagogie” dans Le Larousse : “Action de flatter les aspirations à la facilité et les passions des masses populaires pour obtenir ou conserver le pouvoir ou pour accroître sa popularité.” Le journaliste de L’Equipe Sébastien Tarrago était au micro de RTL pour commenter entre autres l’absence de baisse des salaires des joueurs du PSG en ces temps de crise sanitaire et économique. Le but du jeu est de déterminer si dans son discours Sébastien Tarrago a fait preuve de “démagogie” en affirmant ne pas vouloir en faire sachant que RTL est une radio nationale.

“Je dis juste qu’il faut faire attention à la démagogie sur ces sujets. Même s’ils gagnent tous beaucoup d’argent au PSG, si vous gagnez un million d’euros vous donnez 16%. Vous perdez déjà 160.000€ sur votre salaire, avec le chômage partiel. Ce n’est pas zéro. De plus la plupart de ces joueurs font des dons. Kylian Mbappé en a fait un gros, Neymar aussi. Certains le disent et d’autres non. On ne peut pas voir juste le côté négatif. Pourquoi il y a eu des baisses de salaires dans certains clubs ? Ça dépend… à Chelsea, à City, il n’y en a pas eu… il y a de tout. Après il fait voir comment on se comporte, quel est le projet que tu as vendu aux joueurs. Quand tu vends pour projet de l’argent, il y a des chances qu’on ne veuille pas rogner sur l’argent. Je pense que quand Neymar a signé au PSG l’argent a joué son rôle. Il a plus que doublé son salaire barcelonais. Et puis il y a l’attitude des dirigeants. Je n’y étais pas. Mais ça dépend comment on vous parle, ça dépend de comment votre employeur se comporte avec vous. Je peux vous dire qu’en ce moment Nasser al-Khelaïfi au CA de la Ligue… on n’en parle peu mais il se comporte de manière très virulente. Il est très dirigiste. Certains masques tombent ! C’est intéressant. Moi, je ne sais pas comment il leur parle… Si on vous dit “s’il vous plait” ça peut plus marcher que si on vous oblige et qu’on croit qu’on fait ce qu’on veut de vous.”

Sébastien Tarrago a-t-il fait preuve de démagogie en affirmant ne pas vouloir en faire sur le PSG ? A vous de trancher.