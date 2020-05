Tarrago : “Si le PSG et l’OL devaient retrouver la C1 sans disputer de match, ce serait une catastrophe”

Un huitième de finale retour à Turin, contre la Juventus, pour l’Olympique Lyonnais (1-0 à l’aller), des quarts de finale pour le PSG… Non, l’UEFA Champions League 2019/2020 n’a pas tiré son rideau. L’idée est toujours de rejouer au mois d’août si les conditions sanitaires le permettent (voir ici) avec une finale le 29. Or, si le PSG doit rejouer en coupe d’Europe cet été, au mieux il aura eu deux finales de coupes nationales contre Saint-Etienne et l’OL pour se préparer. Un handicap validé par Sébastien Tarrago, journaliste de L’Equipe.

“Si la Ligue des champions reprenait et les autres championnats également, le PSG et Lyon seraient forcément désavantagés. Je ne vois pas qui pourrait imaginer le contraire. En plus il y aurait beaucoup d’interrogations sur les effectifs. Si les championnats européens reprennent, on peut imaginer des contrats étirés au delà du 30 juin. Chose qui ne serait pas le cas en France. On pourrait discuter longuement de l’équité…”, a commenté le journaliste dans l’EDS. “Mais évidemment, si le PSG et l’OL devaient retrouver la Ligue des champions sans disputer le moindre match, officiel ou amical, ce serait fondamentalement une catastrophe pour ces deux équipes.”