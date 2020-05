Tarrago : “Si vous ne voulez pas être inquiet (pour votre place) alors il ne faut pas entraîner le PSG”

Thomas Tuchel est encore le coach du PSG avec qui il a un contrat jusqu’en juin 2021. Mais pour autant des rumeurs autour de son remplacement – par Massimiliano Allegri – fleurissent dans la presse. Pour Sébastien Tarrago, c’est normal qu’un entraîneur d’une équipe comme le PSG subisse la pression d’un possible licenciement.

“C’est le Paris Saint-Germain, on est en train de parler du PSG. C’est pareil au Real Madrid, au FC Barcelone. Si vous ne voulez pas être inquiet (pour votre place, ndlr) alors il ne faut pas entraîner ces clubs-là. C’est la réalité de ces clubs-là, martèle le journaliste dans l’Equipe du Soir. Au PSG, Laurent Blanc a été licencié alors qu’il venait de prolonger. Unai Emery est parti de manière un peu plus logique à la fin de son contrat. Ce n’est pas pour ça que c’est bien. L’arrivée d’Allegri au PSG est évoquée depuis plus d’un an et cela coïncide avec l’arrivée de Leonardo. Sans doute que cela finira par arriver. On connaît les liens entre les deux hommes. Je peux vous donner un scoop, Thomas Tuchel ne restera pas 25 ans au PSG, il finira par se faire licencier.“