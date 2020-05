The Sun met Chelsea comme candidat au recrutement d’Icardi

Le mercato est synonyme de séduction, de négociation, d’intérêt commun, de jeu à plusieurs bandes et de bluff. Ainsi on peut laisser courir qu’un Edinson Cavani serait disposé à réduire énormément son salaire pour rester au PSG ou qu’un autre club serait prêt à payer le prix fort pour un Mauro Icardi en marge de discussions sur une levée d’option d’achat à 70M€.

Ce dimanche, on peut lire dans le tabloïd The Sun (qui aime beaucoup le physique de la compagne et agent de l’argentin, Wanda Nara) que si le PSG ne parvient à payer ce que l’Inter Milan souhaite obtenir de la vente de Mauro Icardi, Chelsea sera candidat. Car les Blues “cherchent à renforcer leur effectif n’ayant pas réussi à signer un gros contrat avant leur interdiction de recrutement”.