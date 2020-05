Thiago Silva : “Si on rejoue en C1, nous serons très très forts”

Après Marquinhos et Marco Verratti, c’est Thiago Silva qui était l’invité de la pastille #ALLATHOME sur la chaîne Youtube du PSG. Laure Boulleau et un fan – Geoffrey – qui a gagné un concours sur l’Instagram des Rouge & Bleu ont pu échanger pendant une dizaine de minutes avec “O Monstro”. Plusieurs sujets ont été abordés. Extraits choisis.

Sa décision de rentrer au Brésil pour son confinement

Thiago Silva : “Ma grand-mère est malade en ce moment mais pas du Coronavirus. […] La décision de faire notre confinement au Brésil c’était aussi pour elle, pour rester proche d’elle-même si on ne peut pas se voir. C’est de rester proche au cas où il lui arrive quelque chose.“

L’arrêt de la L1 (enregistrement réalisé avant l’officialisation de la LFP du titre de champion de France pour le PSG).

Thiago Silva : “C’est particulier. C’est difficile de s’exprimer là-dessus à ce moment, la décision vient de sortir. Mais à mon avis, la chose la plus importante est la santé de tous les joueurs. Si le championnat reprenait (ce qui ne sera pas le cas, ndlr), 15 jours ou un mois après, le virus pourrait revenir. Cette décision, c’est pour éviter d’aggraver la situation. La décision a été prise, c’est un peu bizarre pour nous.”

Un nouveau PSG cette saison ?

Thiago Silva : “Aujourd’hui nous sommes plus unis. […] Cette année, on a trouvé cette atmosphère positive, de travailler l’un pour l’autre. Les années précédentes, je trouve que ça manquait un peu. Cette année nous sommes très bien sur les plans physiques, technique et mental. C’est vraiment dommage que la saison soit arrêtée. On doit maintenant attendre ce qu’il va se passer avec la Ligue des Champions, on ne sait pas encore. Si on doit rejouer, on sera très très fort.“

Le capitaine parisien a enfin dévoilé les joueurs qui lui avaient posé le plus de difficultés depuis qu’il est au PSG et il a cité Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et… Neymar.