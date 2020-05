Thomas Meunier ne sera plus au PSG la saison prochaine (LP)

En fin de contrat le 30 juin, Thomas Meunier ne prolongera pas son contrat avec le PSG selon les informations du Parisien. Le latéral belge dispose d’une offre de prolongation de contrat “depuis l’automne 2019 aux conditions très avantageuses” indique le quotidien francilien qui explique que Meunier l’a toujours refusé. Au sein des Rouge & Bleu on ne pense pas qu’il changera d’avis. Dans chaque interview qu’il donne, l’international belge explique qu’il souhaite prolonger son aventure au PSG, disant même que cela se discute. “La situation n’a pas évolué et reste figée” indique le Parisien qui explique que les dirigeants parisiens n’iront “pas plus loin dans la formulation d’une nouvelle offre et que Meunier ne désire pas poursuivre l’aventure au PSG.” Ses multiples déclarations agace d’ailleurs en interne “même quand elles sont louangeuses.”

Le Parisien rappelle que Thomas Meunier est très courtisé. Les deux pistes les plus sérieuses sont celles de Dortmund et de Tottenham. Pour le remplacer, le PSG ne recrutera pas Achraf Hakimi. Le joueur du Real Madrid – prêté depuis deux ans au Borussia Dortmund – est jugé trop cher (55 millions d’euros) par le PSG “qui vient de subir des pertes colossales” et qui aura comme priorité de lever l’option d’achat de Mauro Icardi.