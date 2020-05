Tiémoué Bakayoko rêve du PSG (LP)

Cet été l’une des priorités du PSG sera de renforcer son milieu de terrain. Et dans cette optique un nom revient ces derniers jours dans les rumeurs mercato des Rouge & Bleu, celui de Tiémoué Bakayoko. Et selon les informations du Parisien, le milieu de terrain de Chelsea – prêté à Monaco et natif de Paris – rêverait de rejoindre le club de la capitale. Le quotidien francilien indique que Monaco ne lèvera pas son option d’achat (42 millions d’euros). “Le joueur et son agent possèdent une idée : essayer de convaincre le PSG de le recruter“. Le Parisien indique que Bakayoko a un atout pour rejoindre le PSG. Il fait partie du portefeuille de la société allemande de Roger Wittmann. Cette dernière a déjà réussi à placer trois joueurs à Paris, Thilo Kehrer, Julian Draxler et Eric Maxim Choupo-Moting. Le quotidien francilien tempère tout de même un peu. Même si Leonardo apprécie le joueur – qu’il a fait venir à l’AC Milan en 2018 – “il n’y a pour l’instant aucun contact concret ni d’approches réelles“.