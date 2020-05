Tiémoué Bakayoko souhaiterait revenir à l’AC Milan (Tuttosport)

Cet été, le PSG va certainement recruter un milieu de terrain. Et dans cette optique, un nom a été associé au club de la capitale, celui de Tiémoué Bakayoko. Joueur de Chelsea, il est prêté cette saison à Monaco. Mais le club monégasque ne va pas lever son option d’achat (42 millions d’euros) et l’international français va donc retourner à Londres. L’ancien Rennais n’a pas l’intention de rester à Chelsea. Selon les informations de Tuttosport, Tiémoué Bakayoko aurait un souhait pour son futur, retourner à l’AC Milan – club pour qui il a joué un an (2018-2019). Le média sportif turinois conclut en indiquant qu’il serait même prêt à considérablement baisser son salaire (6,5 millions d’euros par an) afin d’aider le club lombard qui est dans le viseur du fair-play financier.