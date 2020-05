Trapp : “Paris est dans mon cœur. Je suis supporter du PSG”

En cette période de confinement, les Lives Instagram se multiplient. Dans la communauté parisienne, Sabri Parisien ou Rien reçoit régulièrement des anciens joueurs des Rouge & Bleu. Cette fois-ci, c’est Kevin Trapp qui a évoqué ses souvenirs de joueur du PSG (2015-2019).

“J’ai passé trois ans au PSG et je n’ai pas mis beaucoup de temps pour aimer Paris, la ville et le club. J’ai toujours mon appartement à Paris. […]Paris est dans mon cœur. Je suis supporter du PSG, avoue l’actuel gardien de l’Eintracht Francfort. Pour l’anecdote, contre Dortmund , j’ai envoyé une photo avec un maillot du PSG à Thiago Silva. J’ai vraiment vécu trois ans magnifiques, mais s’il y a vraiment un bon souvenir, c’est mon premier match contre l’OM, quand j’ai arrêté le penalty et que l’on gagne le match 2-1. Tout le monde me parlait de ce match contre Marseille, que c’était chaud, etc… On a joué un bon match ce jour-là, c’était très serré et à la fin tu sors un penalty et tu fais gagner ton équipe. Tout le monde était infiniment content. surtout pour mon premier classico. Cela reste spécial pour moi. On ne joue pas les matches, on les gagne, c’était vraiment spécial et cela reste un grand souvenir.“