Tuchel : “Peut-être qu’on peut jouer en août comme un tournoi”

La PSG TV propose un “AllatHome” épisode 4, présenté par Laure Boulleau, avec Thomas Tuchel. L’entraîneur du PSG a fait un point sur la situation actuelle et l’attribution du titre 2019/2020. “C’est un peu bizarre mais nous sommes très heureux car ce n’est jamais facile. Frustré de voir qu’en Allemagne on rejoue et pas en France ? La situation en Allemagne est différente sur le plan statistique. C’est une autre décision, et on doit l’accepter. Peut-être qu’on peut jouer en août comme un tournoi (de C1). Si c’est possible, après 10-12 semaines off on devra se préparer au minimum 4 semaines. J’espère qu’on pourra recommencer car nous sommes forts et qualifiés pour les quarts de finale. Maintenant la situation est difficile parce qu’elle peut changer chaque jour. Personne ne peut dire aujourd’hui qu’on reprendra le 12 août. Ou le 6 août avec la finale de la Coupe de la Ligue… Avoir une date pourrait beaucoup nous aider.“

Thomas Tuchel est revenu dans cet entretien à l’incroyable soirée du 11 mars contre le BVB : “Les ultras chantaient à l’extérieur “PSG allez PSG Allez…”, et les joueurs ont répété la même chose dans le bus. On a commencé à chanter tous ensemble. C’est une situation normalement après une grande victoire, pas avant ! C’était vraiment spécial. C’était vraiment agréable parce que tout le monde chantait et dansait. C’était bien, très bien !” Un sacré souvenir d’avant confinement qui exige une suite.