UEFA : nouvelles discussions sur le calendrier

Avoir un calendrier concret de reprise, c’est le souhait ardent du PSG et de ses supporters. Chaque avancée est guettée. Ce lundi, l’UEFA a prévu de nouvelles discussions sur le calendrier. Le groupe de travail de l’instance sur le calendrier travaille en effet en étroite collaboration avec l’Association européenne des clubs (ECA) et les ligues européennes. Le groupe de travail de l’UEFA fera des recommandations aux dirigeants de l’instance dirigeante d’ici le 27 mai, alors une décision du comex devra acter les conditions d’une reprise de la saison. L’idée qui tient la corde, on le sait, c’est de terminer la Ligue des champions et la Ligue Europa, suspendues depuis mi-mars, en août.

Autre élément, cette fois rapporté par The Times, l’UEFA envisage de raccourcir les tours de qualification pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa de la saison prochaine ou, dans le pire des cas, de les supprimer complètement. L’organe directeur européen a déjà repoussé le début de la Ligue des champions 2020-21 au 20 octobre en raison de la crise des coronavirus, mais il subsiste une incertitude quant à savoir si les qualifications peuvent être programmées à temps.