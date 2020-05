Un accord de principe avec Fenerbahçe pour Choupo-Moting ?

Eric Maxim Choupo-Moting est l’un des neuf joueurs du PSG qui sera en fin de contrat le 30 juin. Et aux dernières nouvelles, le numéro 17 parisien ne devrait pas être un joueur du club de la capitale la saison prochaine. Avec l’arrivée de Mauro Icardi et la présence d’Edinson Cavani, l’international camerounais a vu son temps de jeu fondre -même si ce dernier n’était pas non plus élevé depuis son arrivée à Paris -. Selon les informations du quotidien turc – Aksam – Choupo-Moting aurait trouvé un accord de principe pour arriver libre au Fenerbahçe. Même s’il a aussi des contacts en France et en Allemagne, il aurait fait son choix de rejoindre la Süper Lig conclut Aksam.