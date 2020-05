Un conseiller du président du Barça estime qu’un retour de Neymar “est impossible”

Depuis plusieurs semaines, la presse catalane parle quasiment quotidiennement d’un possible retour de Neymar au FC Barcelone. Mais avec la crise sanitaire – et économique – due au Coronavirus ce retour semble plus qu’utopique. La déclaration de Carles Rexach – conseiller de Josep Maria Bartomeu – va d’ailleurs dans ce sens. “Analysant la situation actuelle, je pense qu’il lui est impossible de retourner à Barcelone, c’est irréalisable, explique Rexach dans une interview accordée à la Cadena Cope avant d’être un peu de mauvaise foi en évoquant les prouesses du Brésilien entre ses années Barça et celle au PSG. Je pense qu’il a réalisé l’importance de Barcelone. Quand il marquait un but au Barça, cela faisait quatre fois le tour du monde. Maintenant à Paris, cela passe plus inaperçu.“