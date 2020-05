Un documentaire sur les U19 du PSG dévoilé vendredi

L’équipe U19 du PSG est suivie à l’année par les journalistes du club dans le cadre d’une web-série – Made in Paris – qui compte déjà cinq épisodes sur la chaîne Youtube des Rouge & Bleu. Mais les Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche ou encore Xavi Simons ont également été suivis par deux productions Miles et Yard dans le cadre d’un documentaire nommé “Le Jardin” et qui sera dévoilé vendredi soir “après Koh-Lanta” sur la chaîne Youtube de Yard. “Dans l’ombre de leurs aînés, des milliers de jeunes aspirent à faire leurs places dans un univers ultra compétitif. Un métier où la sélection est plus impitoyable qu’ailleurs“, pitche Yard sur son compte twitter.