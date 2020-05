Un don de 100.000 euros du PSG pour Action contre la faim

Le PSG est très actif durant la crise sanitaire qui touche le monde. Ce jour, le club francilien accentue son soutien à Action contre la Faim avec un don de 100.000 euros. Il permettra “d’équiper ses salariés et volontaires en matériel de protection”.

“Face à cette épidémie qui n’épargne personne, le travail réalisé sur de nombreux terrains par les équipes d’Action contre la Faim est plus que jamais indispensable. C’est un devoir pour nous de soutenir ACF avec qui nous travaillons depuis plus de deux ans. J’ai souhaité que la somme mobilisée puisse être déployée sur des projets concrets en France mais aussi à l’international dans des régions particulièrement vulnérables, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient où ACF est très présent depuis de nombreuses années. Ces équipements supplémentaires leurs permettront de travailler plus sereinement“, explique Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG.

Rien qu’en Île de France, “plus de 2000 personnes en difficulté dont 400 enfants ont déjà pu bénéficier de kits d’hygiène personnelle et d’entretien de leur foyer, ainsi que de kits spécifiques pour les bébés, confectionnés depuis le début du confinement au Parc des Princes par les équipes d’Action contre la Faim. Ces kits, qui seront étoffés pour mieux répondre aux besoins des enfants dans les semaines qui viennent, sont distribués aux personnes en grande précarité par l’association et ses partenaires sur le terrain.”