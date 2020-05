Un intérêt du PSG pour Riccardo Calafiori ? (Gazzetta dello Sport)

Outre les joueurs confirmés au plus haut niveau, le PSG tentera également d’attirer certains jeunes à forts potentiels lors du prochain mercato. Et comme souvent, Leonardo prospecte en Italie. Ainsi, selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, le club de la capitale s’intéresserait au jeune latéral gauche de l’AS Roma, Riccardo Calafiori (18 ans, sous contrat jusqu’en 2022). Représenté par Mino Raiola, l’arrière gauche (qui a subi une rupture des ligaments croisés en 2018) évolue avec la Primavera du club romain. Le journal italien précise que l’intérêt du PSG “est réel” concernant le défenseur de 18 ans. De leur côté, les Giallorossi souhaiteraient prolonger le contrat Calafiori et le faire intégrer occasionnellement l’équipe première la saison prochaine. Mais la Gazzetta Dello Sport conclut en précisant “qu’il n’est jamais facile de résister à un club comme le PSG” et qu’une possible plus-value est envisageable, même si la première volonté des dirigeants romains sera de converser leur latéral gauche.