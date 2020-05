Un tournoi en juillet au Qatar avec le PSG, Lyon, l’ASSE et Lille ?

Alors qu’on se dirige doucement vers une reprise des compétitions de football (la Bundesliga reprend ce week-end), la France du football est à l’arrêt, dans le flou. Cela n’empêche pas les projets. Ainsi, le PSG, Lyon et Saint-Etienne, concernés par les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, et la Ligue des champions pour les deux premiers, mais aussi Lille pourraient se retrouver à Doha, au Qatar, en juillet pour un tournoi à quatre. Une information rapportée ce matin par RTL. Les “installations sportives et médicales ultra-modernes de Doha” permettraient l’organisation de ce petit tournoi permettant de retrouver un peu de rythme (malgré la chaleur). Et puis, le Qatar est actuellement peu touché par le Covid-19 (12 décès), “même si les lieux publics sont actuellement fermés et le port du masque rendu obligatoire à partir de dimanche prochain. Un obstacle néanmoins : l’entrée sur le territoire est actuellement interdite aux étrangers.” Un obstacle que l’Émir du Qatar, propriétaire du PSG, peut aisément lever. Quoi qu’il en soit, la radio assure que ces clubs travaillent sur cette possibilité.