Une prévision qui serait de -206M€ dans le résultat net du PSG (RMC Sport)

Depuis jeudi, une forme de panique a touché le football français avec la publication par Mediapart de documents de la LFP révélant des projections sur les pertes économiques et les bilans de trésorerie des clubs de Ligue 1 au 30 juin 2020. Quatre clubs étaient pointés pour des déficits très dangereux : les Girondins de Bordeaux, le LOSC, Saint-Étienne et bien sûr l’Olympique de Marseille avec -127,6 M€.

Mais, et c’est logique puisqu’un “trimestre de rentrées d’argent en moins peut y causer jusqu’à 250M€ de pertes”, c’est le PSG qui offre le chiffre négatif le plus étourdissant comme le rapporte RMC Sport : le “club le plus déficitaire dans ces prévisions de résultat net (-206,3 millions d’euros) n’est autre que le Paris Saint-Germain.” Mais avec un actionnaire ultra puissant et un budget avoisinant les 800M€, le PSG n’est pas en danger.