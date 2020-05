Vers un retour de la Bundesliga le 15 mai

Alors que les instances du football français ont décidé de mettre un terme à la saison 2019-2020 de Ligue 1 et de Ligue 2, les autres championnats européens pourraient reprendre et finir leur saison.

Le championnat le plus proche d’un redémarrage est l‘Allemagne. En effet, selon les informations de l’agence de presse Reuters, “Les Länder allemands vont autoriser le retour des matches de Bundesliga, probablement à partir du 15 mai, sous de strictes conditions sanitaires et sans supporters dans le stade.”

De son côté, la Serie A elle aussi pourrait reprendre même si la date de retour sur les terrains n’est pas connue. Vincenzo Spadafora – ministre des Sports italien – a évoqué cette possible reprise. “Je ferai tout pour que le championnat de Serie A puisse reprendre en toute sécurité. Il serait surréaliste de diaboliser le football pour un ministre des Sports. Sur le championnat, nous nous appuierons sur des éléments scientifiques qui ne sont pas disponibles aujourd’hui: une prévision réaliste peut être faite à la mi-mai. Personne ne veut tout arrêter comme en France.” Des nouvelles qui placeraient encore un peu plus la Ligue 1 dans une situation plus que compliquée.