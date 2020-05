Wenger mise sur Mbappé pour prendre la relève de Messi et Cristiano

Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial à la FIFA, évalue les tendances sur la planète football. Quand on lui parle de relève chez les tops, l’ancien manager d’Arsenal pense d’abord à Kylian Mbappé. “Nous n’avons jamais vu des joueurs comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui peuvent absolument tout créer dans n’importe quelle situation difficile, mais je pense que leur règne touche à sa fin, a commenté Wenger sur talkSPORT. Il s’agit maintenant de la prochaine génération et la prochaine génération pourrait être française. Pour le moment, le mieux placé c’est Mbappé. Bien sûr, il y a Neymar aussi. Mais l’Angleterre, je crois, a de bonnes chances. Maintenant, ils se débrouillent très bien au niveau des jeunes.”