Wilfried Mbappé : “On a tellement vécu l’exclusion qu’on ne voulait pas se comporter en victimes”

Audrey Tcheuméo, les frères Hamidi, Jonathan Ikoné, William Saliba, et Kylian Mbappé ont un point commun : Bondy, une ville du 93 devenue “un modèle positif” de réussite, comme l’écrit le JDD ce jour. Un homme est aussi incontournable dans la ville de Seine-Saint-Denis : Wilfrid Mbappé, qui a beaucoup formé à l’AS Bondy. Il explique la philosophie locale.

“Aujourd’hui, il y a quelqu’un (son fils) qui fait beaucoup de boucan donc on en parle davantage (de Bondy), mais cette ville a toujours misé sur le sport et la culture. Quel que soit le maire, le discours a toujours été de donner des moyens de développement et d’épanouissement aux jeunes. Mais si rien ne suit derrière, les discours ne servent à rien. Or la ville s’est donné les moyens sans en avoir beaucoup. On a eu une équipe de basket en Pro B, une équipe de hand féminine, une bibliothèque, une piscine… Pour moi, c’était le plus bel endroit du monde. Ça grouillait, ça parlait fort… Mais il y avait beaucoup de belles choses et on a voulu les mettre en avant. On a toujours eu cette idée que nous aussi on pouvait devenir docteur, avocat, footballeur… On a tellement vécu l’exclusion qu’on ne voulait pas se comporter en victimes.”