Si des abonnés de Canal Plus et de beIN Sports vont se regrouper afin d’exiger des remboursements pour l’absence de matches de Ligue 1 depuis la mi-mars, il faudra encore attendre 12 semaines avant de revoir du championnat de France sur un écran. A quoi ressemblera la programmation type d’un week-end de Ligue 1 après le 23 août ? Faisons un point car il y aura de gros changements avec l’arrivée de Mediapro (qui versera à lui seul 780M€ par an de 2020 à 2024).

Dorénavant il y aura trois matches en prime time (vendredi, samedi et dimanche), une rencontre dominicale à 13 heures pour le marché asiatique, sans oublier le match du samedi à 17 heures. Une nouvelle grille qui devrait varier les programmations des matches du PSG. Récapitulons la grille type des journées avec huit matches sur Mediapro (266 rencontres au total et un abonnement mensuel à 25€) et seulement deux sur Canal Plus* qui a repris le lot de beIN Sports (330M€/an) :

Vendredi à 21h00 : un match de Ligue 1 sur Mediapro

Samedi à 17h00 : un match de L1 sur Mediapro

Samedi à 21h00 : un match de L1 sur Canal Plus

Dimanche à 13h00 : un match de L1 sur Mediapro

Dimanche à 15h00 : 4 matches de Ligue 1 sur Mediapro

matches de Ligue 1 sur Dimanche à 17h00 : un match de L1 sur Canal Plus

Dimanche 21h00 : un match de Ligue 1 sur Mediapro

*Canal Plus aura le choix de la meilleure affiche sur 28 des 38 journées. Les dix premiers choix seront pour Mediapro. Les plus grosses affiches hexagonales du PSG seront donc chez le nouveau diffuseur.