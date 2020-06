Accord oral entre le PSG et Nagera pour un premier contrat professionnel (RMC Sport)

Alors que le départ de Tanguy Kouassi semble acter et que l’avenir d’Adil Aouchiche est toujours flou, le PSG poursuit son désir de faire signer le premier contrat professionnel à certains jeunes de ses joueurs à fort potentiel. Une situation qui concerne Kenny Nagera, qui arrive en fin de contrat aspirant le 30 juin prochain. Et selon les informations du journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi, un accord oral a été trouvé entre le PSG et l’attaquant de 18 ans pour la signature d’un premier contrat professionnel de trois ans, soit jusqu’en 2023. “Il ne manque plus que la signature qui devrait intervenir dès la reprise des entraînements avec l’équipe U19 (prévue le 26 juin)”, précise le média sportif. L’une des révélations de la saison 2019-2020 chez les U19 était notamment suivi par “par plusieurs clubs français et anglais”, conclut RMC.