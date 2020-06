Alonzo : “50 millions d’euros pour Icardi, c’est une très belle affaire”

Le PSG a réalisé l’une des bonnes affaires du mercato estivale qui n’a pas encore débuté. Il a réussi à s’offrir les services de Mauro Icardi pour 50 millions d’euros plus des bonus compris entre 5 et 8 millions d’euros. Pour Jérôme Alonzo, les Rouge & Bleu ont réalisé une très bonne affaire dans un secteur de jeu qui est l’un des plus compliqué sur le marché.

“50 millions d’euros pour un attaquant qui est déjà au point, qui connaît le groupe, le Parc, qui a déjà été très bon et qui a été très bon avec les autres stars de l’attaque, qui est un vrai finisseur, évidemment c’est une très belle affaire, savoure l’ancien gardien parisien dans l’Equipe du Soir. Tu t’enlèves une épine du pied en t’enlevant le problème du numéro 9 – qui est un marché très compliqué – avant la prochaine saison et le mercato. On va pouvoir bosser sur d’autres dossiers encore plus importants.“