Alonzo au sujet du PSG : “On va avoir des blessés, c’est obligé”

Le PSG débute – avec trois jours de tests – la préparation qui doit le mener vers un Final 8 européen décisif. Pour des raisons contractuelles, le club a déjà perdu quatre éléments (Cavani, Meunier, Kouassi, Aouchiche) voire cinq avec Abdou Diallo, opéré du dos. C’est beaucoup. Et selon Jérôme Alonzo, gardien de but du PSG de 2001 à 2008, ce sera plus car il y aura forcément des blessés. Au passage, l’ex portier juge que Paris s’est trompé avec Thomas Meunier.

“Ça va être un problème. Surtout pour ce poste de latéral droit qui est stratégique pour remporter la Ligue des champions, on l’a vu ces dernières saisons. Thomas Meunier est un bon latéral ! Il n’y en a plus sur le marché. On avait un bon latéral et on ne veut pas le prolonger alors qu’il a fait un grand nombre d’appels du pied pour rester. Cet été, tu vas devoir bricoler à un poste stratégique”, critique le consultant dans Le Parisien, avant d’aborder la question de la préparation qui débute. “Le break maximum pour un joueur est de 4 semaines de vacances. Là, ça fait 3 mois. On ne sait pas comment les corps vont réagir. On va avoir des blessés, c’est obligé. Même un ou deux. Il n’y a pas péril en la demeure mais il va falloir que Leonardo et Tuchel gèrent ça.”