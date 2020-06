Alonzo : “Je trouve que Cavani pense intelligemment”

Edinson Cavani qui refuse de prolonger son engagement avec le PSG de deux mois et de finir la saison interrompue par la pandémie de Covid-19 alors que le club doit disputer le Final 8, la décision est perçue de manières différentes. L’attaquant uruguayen a choisi de privilégier son futur projet sportif, et il a raison selon Jérôme Alonzo. Et si le buteur a raison, on peut penser que Thiago Silva (35 ans) a tort… car, aujourd’hui, dans la même situation, le Brésilien a opté pour faire la fin de saison avec le PSG.

“Que Cavani soit un brave mec ou pas, ça n’entre pas dans la balance, a déclaré l’ancien gardien de but du PSG sur la chaîne L’Equipe. On a simplement affaire à un mec de 33 ans qui va probablement signer le dernier gros contrat de sa carrière et qui pour une fois pense à lui. Voilà ! Il se dit que s’il fait une pige de deux mois au PSG et se fait les croisés au bout de quinze jours, sa carrière s’arrête là. On ne peut pas dire qu’il est un égoïste, un ingrat ou un traître. C’est simplement un type qui pense à lui. Je trouve qu’il pense intelligemment. C’est la fin de sa carrière. Qu’on ait du respect pour lui ou pas, sa décision je la respecte en tout cas.”