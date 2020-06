Alonzo : “Le choix de Tanguy Kouassi m’interpelle, je ne le comprends pas”

Le choix de Tanguy Kouassi de ne pas signer son premier contrat professionnel avec le PSG – son club formateur – mais au Bayern Munich fait beaucoup parler et souvent, c’est l’incompréhension qui règne. Jérôme Alonzo ne comprend pas le choix du jeune défenseur central, qui aurait eu du temps de jeu au sein du PSG.

“J’avais dit de bonne guerre parce que sur le plan de la morale je m’interdis de juger les joueurs et surtout les jeunes joueurs. Je pense que l’on ne réfléchit plus pareil de nos jours, pour nous c’était important de faire carrière dans notre club formateur. Mais le choix de Tanguy Kouassi, je le trouve incroyable. Pour moi, la structure de l’effectif du PSG elle est taillée pour lui. Dans cet effectif-là, il avait sa place, sur le terrain, il avait sa place, assure l’ancien portier parisien dans l’Equipe du Soir. Les départs annoncés ou programmés nous donnent raison. Donc je trouve que c‘est un risque un petit peu insensé dans un club, où effectivement, tout aurait été fait pour lui faire de la place avec du temps de jeu assez rapidement et y faire carrière à moyen terme, j’en suis persuadé. Le choix m’interpelle, je ne le comprends pas.“