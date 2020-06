Alonzo : “Ne pas conserver Thiago Silva découle d’une certaine logique”

C’est l’information de ce mardi 9 juin 2020, Thiago Silva ne prolongera pas au PSG et va donc quitter la capitale française à l’issue de son contrat après huit saisons passées sous le maillot Rouge & Bleu. Pour Jérôme Alonzo, le PSG va devoir trouver une pointure au poste de défenseur central pour remplacer son futur ex-capitaine.

“Je m’étais dit pourquoi pas conserver Thiago Silva encore un an dans une idée de rotation. Je trouve que c’est encore un excellent défenseur et je trouvais l’idée pas bête de le conserver encore un an, assure l’ancien Parisien dans l’EDS. Après, ne pas le conserver ça découle d’une certaine logique. Logique salariale, il est très cher, logique de projet. Et il symbolise – qu’on le veuille ou non – une certaine idée de l’échec du PSG en Champions League depuis huit ans maintenant. Il n’a pas réussi à faire passer le cap à cette équipe-là. Ils ont décidé de s’en séparer et ce n’est pas si stupide non plus. Maintenant il va falloir recruter à ce poste-là, même s’il y a des bons joueurs dans l’effectif à ce poste-là, mais il faut trouver une pointure à ce poste-là.“