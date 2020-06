Alonzo : “S’il faut choisir, je prolonge Mbappé, il y a du sens”

Avec 206M€ de manque à gagner cette saison, avec la crise économique provoquée par la crise sanitaire, le PSG peut-il valoriser et prolonger les contrats de Kylian Mbappé (21 ans) et de Neymar Jr (28 ans) liés jusqu’en 2022 ? Jérôme Alonzo ne le croit pas. Et pour l’ancien gardien de but du PSG, le club doit choisir l’international français : “Souvent quand vous prolongez un jeune joueur talentueux, c’est un investissement. C’est un coup d’échec pour l’après. Prolonger Mbappé je comprends, Neymar je comprendrais moins… ça me semble compliqué de faire les deux. Pour le PSG, le projet, l’avenir, la question d’âge, s’il faut choisir, je prolonge Mbappé. Il y a du sens“, a déclaré Alonzo lors de l’EDS.