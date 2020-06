Alphonse Areola va prolonger de deux mois son prêt au Real (AS)

Comme pour Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting et Sergio Rico – qui ont accepté de prolonger leur contrat jusqu’à la fin du mois d’août – Alphonse Areola va poursuivre l’aventure de deux mois avec le Real Madrid, qui est en tête de la Liga (2 points d’avance sur le Barça) et en huitièmes de finale de Ligue des Champions (défaite 2-1 à domicile contre Manchester City), rapporte AS. La doublure de Thibaut Courtois (8 matches toutes compétitions confondues) ne sera plus un joueur madrilène à l’issue de ce prêt, le Real préférant miser sur Andriy Lunin en tant que doublure du belge pour la saison 2020-2021. L’officialisation de la courte prolongation devrait intervenir dans les prochaines heures.