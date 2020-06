Anciens – David Ngog met un terme à sa carrière

Formé au PSG, David Ngog a joué deux saisons avec l’équipe professionnelle des Rouge & Bleu (25 matches, 3 buts). Il a ensuite poursuivi sa carrière à Liverpool (2008-2011, 93 matches, 19 buts) avant d’enchaîner les expériences plus ou moins réussies dans plusieurs pays (Bolton, Swansea, Reims, Panionios…). Mais à seulement 31 ans, l’attaquant a décidé de dire stop comme l’a révélé son club, le FK Zalgiris (qu’il avait rejoint en février dernier, 3 matches, 1 but), dans un communiqué. “Bien sûr, sa décision est inattendue. La carrière de David est impressionnante, il a joué dans les clubs les plus célèbres d’Europe et du monde. Tout se termine. David a décidé de mettre fin à sa carrière maintenant“, explique Vilma Venslovaitiene, l’une des dirigeantes du club lituanien.