Anciens du PSG – Emery dit non au Betis, Cabaye deux mois de plus en Vert

L’avenir de Rubi sur le banc du Real Betis Séville ne dépassera pas au mieux la fin de la saison bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2022. Confirmé pour le match contre Bilbao, l’entraîneur catalan du club andalou 13e de laLiga est sur un siège éjectable malgré le coût de 5M€ en cas de limogeage. Selon AS, la place a été proposée à Unai Emery et Marcelino García Toral et elle a été refusée par les deux techniciens passés par le FC Séville. L’ancien entraîneur du PSG attendrait l’intersaison pour évaluer les propositions qui lui seront faites.

Le PSG pourrait croiser vendredi 24 juillet au Stade de France Yohan Cabaye (34 ans) dans le cadre de la finale de la Coupe de France. En fin de contrat avec l’AS Saint-Étienne, le milieu de terrain a repris aujourd’hui l’entraînement avec les Verts. L’international va en effet rester deux mois de plus dans le Forez. Une période qui servira aussi d’essai. L’ASSE proposera une année de contrat à Cabaye s’il donne satisfaction durant ces deux mois d’extra.