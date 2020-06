Anciens – Lorenzo Callegari rejoint Chambly

Formé au PSG avec qui il a joué un match en professionnel (contre Angers 30 novembre 2016), Lorenzo Callegari a ensuite connu un début de carrière difficile. Transféré au Genoa, le milieu de terrain (22 ans) ne jouera pas un seul match avec le club italien, se faisant prêter en Serie C au Ternana FC. L’été dernier, il rebondit à Avranches en National et ses performances attirent les convoitises de plusieurs clubs de Ligue 2. Ce jeudi après-midi, le FC Chambly a officialisé sa signature pour les deux prochaines saisons. Le titi parisien va donc retrouver le monde professionnel et découvrir la Ligue 2. “Je n’ai que 22 ans, et toute ma carrière devant moi. Je conserve les ambitions que j’avais au PSG, c’est-à-dire de jouer un jour au plus haut niveau“, assure Callegari dans le communiqué du FC Chambly