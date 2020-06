Anciens – Sankharé s’engage au CSKA Sofia

L’ancien Titi du PSG, Younousse Sankharé, va découvrir sa première expérience à l’étranger et plus précisément en Bulgarie. Depuis son départ du PSG en 2011, le milieu de terrain de 30 ans a poursuivi sa carrière au sein de nombreux clubs de Ligue 1 : le Dijon FCO (2011-2013), Valenciennes (2013), l’EA Guingamp (2013-2016), le LOSC (2016-2017) et les Girondins de Bordeaux (2017-2019).

Libre de tout contrat depuis novembre dernier, l’international sénégalais (8 sélections, 1 but) s’est engagé au CSKA Sofia. Le club bulgare a officialisé ce transfert via son site internet. L’ancien Parisien a passé sa visite médicale avec succès et s’entraîne déjà avec le groupe professionnel. Cependant, la durée du contrat n’a pas été précisée.