Ander Herrera et l’incroyable anniversaire de Neymar

Invité du late show de la Movistar, “La Resistencia”, Ander Herrera a répondu avec humour aux questions de David Broncano sur Neymar, Jesé ou sur son patrimoine quand le présentateur lui a donné une calculatrice pour l’évaluer (27M€ au final).

“Je pense que c’est un bon mec, a dit le milieu de terrain du PSG sur Jesé. Maintenant, il est beaucoup plus concentré sur le football. Il a de bonnes qualités. Mais il a eu une très grave blessure et il faut du temps pour la surpasser. […] Il n’a pas pu aller à l’anniversaire de Neymar parce qu’il était à Lisbonne. Et ça, j’en suis désolé pour lui. Qu’est-ce qui s’est passé à l’anniversaire de Neymar ? Qu’est-ce qui ne s’est pas passé ! (rires) La vérité, c’est que quand Neymar organise, c’est pour qu’on passe un bon moment. Je l’ai félicité ! A l’étage, il y avait les couples, et au rez-de-chaussée les célibataires. Ma femme ne me laissait ni aller aux toilettes, ni descendre… Et où était Neymar ? Lui, il était partout !”