Anelka espère que l’OM sera “racheté par un richissime homme du Golfe pour que le PSG ait une adversité”

Ex enfant terrible du PSG, Nicolas Anelka (41 ans) a dialogué avec le fan Sabri sur Instagram. L’ancien attaquant s’est exprimé lors de ce “Live” sur l’avenir européen de son club formateur. “C’est une grande équipe. Avec les joueurs qu’ils ont, ils sont taillés pour gagner la Ligue des Champions. Ils vont finir par le faire. Le seul problème c’est la faible concurrence qui existe en Ligue 1. Etre champion de France c’est bien, mais pour progresser à l’échelle européenne, ils ont besoin de matches difficiles régulièrement. J’espère que Marseille sera bientôt racheté par un richissime homme d’affaires du Golfe pour qu’ils aient une adversité en Ligue 1“, a commenté Nicolas Anelka (des propos rapportés par goal.com).

En outre l’ancien attaquant des Gunners s’est prononcé contre un départ de Paris d’Edinson Cavani malgré ses 33 ans : “Je vois qu’ils veulent le faire partir, et là franchement c’est une très grosse erreur. Tu peux le critiquer, mais cela reste un n°9 comme il n’y en a plus. Il a beaucoup de déchet, c’est vrai, mais il fait des appels de fou et il marque. Si tu as la force financière pour le garder, il faut le faire ! Il va te servir quoiqu’il arrive. Tu as besoin d’un joueur comme lui pour ta concurrence et c’est ça qui va motiver les joueurs à côté, car ils vont se donner à 200% chaque week-end. Mais si tu commences à le faire partir et mettre un autre joueur certes jeune, c’est bien, mais c’est une force que tu vas donner à une autre équipe, car c’est un superbe attaquant. S’il part du PSG, il va partir dans un club de Ligue des Champions et tu verras que lorsqu’il va jouer face au PSG il va marquer et c’est là que le club va avoir de gros regrets. Pour moi, il ne faut pas le faire partir.”