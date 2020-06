La signature d’un premier contrat professionnel est aujourd’hui de plus en plus un événement à souligner. Le PSG officialise deux nouveaux engagements chez ses Titis : le milieu de terrain français de 18 ans Anfane Ahamada Mze et Thierno Baldé, défenseur polyvalent (axial et droit) de 18 ans, sont désormais liés jusqu’en 2023 avec la club de la capitale marqué par les choix de départ de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche.