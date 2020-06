Appadoo donne toutes les informations sur le dossier Kurzawa/PSG

Très informé sur le dossier Kurzawa, le journaliste de France Football Dave Appadoo a dévoilé l’envers du décor via la chaîne L’Equipe. Et le proche avenir : mardi prochain Layvin Kurzawa (27 ans) signera pour quatre années au PSG et doublera son salaire par la même occasion.

“C’est Leonardo qui a pris contact avec l’entourage de Kurzawa, un entourage qui était en train de négocier avec Chelsea et Arsenal. Il y avait vraiment des contacts très avancés. C’est Leonardo qui a repris contact avec l’entourage à la surprise de Kurzawa. C’est le PSG qui a fait cette proposition de prolongation de quatre ans. Dans un premier temps son clan a demandé 3+1, et finalement ils se sont dit que quatre ans c’était bien aussi. Il double son salaire, qui n’était pas énorme, il était 250.000€ brut par mois. C’est la grande surprise. Ses agents sont attendus mardi, le 30 juin, pour valider tout ça.”