Appadoo estime que le PSG peut perdre des joueurs avec les finales

Vendredi 24 juillet puis vendredi 31 juillet, le PSG jouera deux finales de coupes nationales contre Saint-Etienne et Lyon. Deux matches à haute intensité et à enjeu qui représentent des risques importants de casse physique pour le club francilien, selon Dave Appadoo, journaliste de France Football. Deux semaines avant le Final 8 d’UEFA Champions League, attention aux rencontres domestiques, a-t-il prévenu dans l’EDS.

“Ce qui doit alerter un peu Thomas Tuchel, c’est qu’il a vu les reprises ailleurs. Il a vu qu’il y avait des blessures. Ça ne tombe pas comme des mouches mais c’est très limite. En plus lui, il commence directement pas une finale. Ce n’est pas comme un match de championnat que tu abordes avec un matelas de points d’avance. Non, là tu commences par un match (finale de Coupe de France pour le PSG contre Saint-Etienne le vendredi 24 juillet, ndlr) que tu ne dois pas perdre. Et c’est là en l’occurrence que tu peux perdre des joueurs, notamment à droite, où tu n’a pas de solutions. Maintenant, comme le PSG prépare une nouvelle saison, il sont censés être mieux préparés.“