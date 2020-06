Après la faux Cavani tond maintenant des moutons

Alors que tous les joueurs du PSG sont attendus le lundi 22 juin au camp des Loges, et prennent en attendant quelques vacances, Edinson Cavani (33 ans) travaille lui à la ferme, du côté de Salto, en Uruguay. Après la faux à broussailles, on a pu voir l’attaquant nourrir du bétail et couper du bois. Désormais on peut voir sur Twitter le Matador en train de tondre des moutons. Il se dit dans son pays que l’attaquant aurait décliné une invitation pour passer des vacances en Floride afin de travailler la terre, chez lui. Edinson Cavani est définitivement un footballeur très atypique.