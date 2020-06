Aulas envisage un tournoi avec le PSG

Jean-Michel Aulas est une bête médiatique qui ne désarme pas. Ce mercredi, en conférence de presse, le président de l’Olympique Lyonnais a -entre autres choses – annoncé la création d’un tournoi d’été pour offrir des matches à ses équipes, mais aussi potentiellement au PSG.

“Pour le moment, on imagine que l’ego de la LFP sera difficile à contourner pour reprendre le championnat, et si on ne peut reprendre, on organisera deux tournois. L’idée, c’est d’être les premiers pour faire en sorte de pouvoir organiser des matches. Le PSG et l’OL sont directement intéressés. Pour les garçons et les filles. On envisage pour les garçons un tournoi sur une deux semaines ici au Groupama Stadium, probablement en 8 équipes réparties en deux groupes. Et on va envisager la même chose avec l’équipe féminine, a commenté Aulas. Est-ce juste, est-ce normal qu’on nous empêche de jouer pour préparer la Ligue des champions alors que nous apportons 60% des points UEFA (avec le PSG) à la France sur 10 ans. Vous savez que quand on parle football mon coeur vibre, quand on parle de la France aussi, mais là, malheureusement, il a un peu envie de pleurer, a déclaré Jean-Michel Aulas. Déclarer forfait en finale de Coupe pour protester ? Non, c’est une joie de jouer au foot. Dans toutes les compétitions européennes, il n’y a qu’un seul club qualifié partout. Pas d’Europe la saison prochaine ? La finale de la Coupe de la Ligue peut nous ouvrir les portes du Q2 de l’Europa League. Sans être prétentieux, on va jouer le retour de Ligue des champions contre la Juventus, le reste de la compétition se fera sur un match donc il y a également cette possibilité…“