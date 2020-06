Aulas parle de son tournoi en juillet avec les meilleurs clubs français et du public

Dans un mois, les fans de football français pourraient revoir les meilleures équipes du pays réunies dans un tournoi à huit à Lyon et avec du public. C’est en tout cas le projet affiché par Jean-Michel Aulas, le président de l’Olympique Lyonnais, au micro d’Europe 1. Et le PSG pourrait en être.

“Il y aura un tournoi masculin et un tournoi féminin. Tournoi masculin à la mi-juillet, avec, je l’espère, huit équipes réparties dans deux poules de quatre, permettant de faire trois matches plus une finale. Mais c’est compliqué puisque tout le monde a été arrêté en France et les autres dans les autres pays européens jouent… Mais on aura, je pense, les meilleures équipes françaises. On n’en a pas encore parlé encore avec l’OM, mais ceci étant, tout est possible, a commenté Jean-Michel Aulas au micro d’Europe 1. Et puis on aura aussi, pour préparer la Champions League féminine, un tournoi avec six équipes. Et vous le savez, nous avons l’année dernière acquis l’une des meilleures équipes américaines, celle de Seattle, où elle règne. Et cette équipe va venir puisque c’est de notre ressort. On aura la chance, je pense, de revoir en France, Megan Rapinoe, qui a gagné son titre de championne du monde au Groupama Stadium. Je ne peux pas le confirmer aujourd’hui parce que ça suppose une organisation très précise. Par contre, ce que nous avons fait avec le préfet de la région Rhône-Alpes, c’est de donner la possibilité à notre public de pouvoir commencer à revenir au stade. Donc, on est en train d’étudier toutes les mesures sanitaires avec un certain nombre d’innovations technologiques à l’entrée pour tester instantanément les gens qui viendraient. […] Il vaut mieux ça plutôt que rien du tout. Donc, il faut regarder cette reprise et cette fin de Champions League comme quelque chose de formidable pour tout le monde, pour tous ceux qui aiment le football. On se dit que ce serait magnifique si on pouvait aller à Lisbonne jouer notre chance dans un Final 8. Si on élimine la Juventus, on sera à deux matches d’une finale de la Ligue des champions. C’est magnifique. Donc il y a beaucoup d’envie et on espère qu’on sera à Lisbonne.”