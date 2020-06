Aulas : “Sur le fond, Nasser al-Khelaïfi était d’accord avec moi”

Jean-Michel Aulas a été le président le plus véhément dans la bataille pour que la Ligue 1 reprenne comme la plupart des championnats européens. Pratiquement pas un jour sans que le président de l’OL n’intervienne dans les médias et propose plusieurs solutions pour relancer la fin de saison du championnat. Pour Téléfoot, JMA assure qu’il a eu le soutien de Nasser al-Khelaïfi au sujet de la reprise de la Ligue 1.

“Nous avons été en parfaite relation avec Nasser, Gerard Lopez (Lille). Je dirais qu’il y avait, peut-être derrière ma présence pour expliquer les choses, moins de participation que l’on aurait souhaitée. Sur le fond, Nasser était d’accord avec moi. On participait à toutes les discussions. C’est peut-être une perception extérieure mais de l’intérieur on voit bien aujourd’hui que la quasi-totalité des gens raisonnables et qui avait une position objective était de reprendre comme l’on fait les grands pays européens.“

Jean-Michel Aulas a également évoqué l’avenir d’Houssem Aouar, pisté par de grand club, dont le PSG. Il y a plusieurs semaines, Canal Supporters vous avait informé d’un rapprochement entre le PSG et Houssem Aouar (voir ici), sous contrat jusqu’en 2023 avec l’OL.

“Pour l’instant, on n’a pas eu du tout de proposition ou même de demande de renseignement. Effectivement, il y a beaucoup de clubs qui peuvent s’y intéresser. La première option est de le garder et on va tout faire pour. Et la deuxième option, c’est lui qui va décider là où il souhaite jouer. “