Avec l’arrêt de la Ligue 1, Le PSG et Lyon “seront désavantagés” assure Saha

Avec l’arrêt de la Ligue 1 alors que pratiquement tous les autres championnats ont repris, Le PSG et Lyon risquent d’afficher un manque de rythme pour la suite de la Ligue des Champions. Comme beaucoup d’observateurs, Louis Saha estime que les deux clubs français seront désavantagés au moment de rejouer en C1.

“Le fait de ne pas pouvoir s’entraîner correctement dans des vraies structures et de pouvoir faire des matches de haut niveau va être un handicap, assure l’ancien attaquant de Manchester United pour BeIN Sports. Les entraînements ne seront jamais la même chose. C’est pour ça que l’on reprend un mois et demi avant de pouvoir reprendre la compétition de très haut niveau. […] Retrouver un niveau pour après allez jouer des matches de Champions League ce n’est pas évident. Ces clubs-là (PSG et Lyon, ndlr) vont être désavantagés ça c’est sûr. Après, le football est tellement magique que ce serait une belle histoire.“